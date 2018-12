كيف أثر كأس العالم 2018 وحكم الفيديو على جدول ترتيب الدوري الإسباني؟

يشهد الدوري الإسباني الدرجة الأولى هذا الموسم تنافسًا قويًا وتكافؤًا في المستوى، بعد مرور 14 جولة من المسابقة، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر برشلونة بـ28 نقطة وجيرنا الثامن بـ21 نقطة، 7 نقاط فقط.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية العوامل التي جعلت الدوري أكثر تكافؤًا في بدايته، والتي جاءت كالآتي:

حكم الفيديو

استعان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني بتقنية حكم الفيديو VAR هذا الموسم، وتمكن من معالجة عدة أخطاء للحكام وكان سببًا في تعديل عدة نتائج في الجولات الماضية.

وألغى حكم الفيديو عدة أهداف كما منح ضربات جزاء وكان وراء تغيير نتائج عدة لقاءات.

وفي تقييم للحكم كلوز غوميز بعد 12 جولة، أكد أن تدخل حكم الفيديو لتصحيح قرارات مهمة كان في 41 حالة في 120 لقاء، بمعدل حالة في كل 3 لقاءات، كما أكد أن تمثيل اللاعبين للحصول على ضربات جزاء تراجع كثيرًا هذا الموسم بفضل التقنية الجديدة.

