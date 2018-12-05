كيف أثر كأس العالم 2018 وحكم الفيديو على جدول ترتيب الدوري الإسباني؟

يشهد الدوري الإسباني الدرجة الأولى هذا الموسم تنافسًا قويًا وتكافؤًا في المستوى، بعد مرور 14 جولة من المسابقة، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر برشلونة بـ28 نقطة وجيرنا الثامن بـ21 نقطة، 7 نقاط فقط.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية العوامل التي جعلت الدوري أكثر تكافؤًا في بدايته، والتي جاءت كالآتي:

حكم الفيديو

استعان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني بتقنية حكم الفيديو VAR هذا الموسم، وتمكن من معالجة عدة أخطاء للحكام وكان سببًا في تعديل عدة نتائج في الجولات الماضية.

وألغى حكم الفيديو عدة أهداف كما منح ضربات جزاء وكان وراء تغيير نتائج عدة لقاءات.

وفي تقييم للحكم كلوز غوميز بعد 12 جولة، أكد أن تدخل حكم الفيديو لتصحيح قرارات مهمة كان في 41 حالة في 120 لقاء، بمعدل حالة في كل 3 لقاءات، كما أكد أن تمثيل اللاعبين للحصول على ضربات جزاء تراجع كثيرًا هذا الموسم بفضل التقنية الجديدة.

How's it looking for your team after 14 rounds of matches? ????#LaLigaSantander pic.twitter.com/qiHym1gbMQ — LaLiga (@LaLigaEN) December 3, 2018

كأس العالم روسيا 2018

شارك 15 لاعبا من ريال مدريد و11 لكل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس العالم في روسيا الصيف الماضي، وهو ما أثر على مستوى كبار إسبانيا حيث عاد اللاعبون منهكين ولم يستفيدوا من عطلة جيدة ولا استعداد لبداية موسم جيد.

ووصل لاعبون من ريال مدريد و3 لاعبين من برشلونة و3 لاعبين من أتلتيكو مدريد لنهائي مونديال روسيا، واضطروا لتقليص إجازتهم للعودة لفرقهم مما أثر على مستواهم البدني.

كثرة اللقاءات وقلة فترة الاستعداد

بدأت عدة فرق إسبانية المشوار القاري مبكرا كفالنسيا وإشبيلية وفياريال، حيث لم يحصلوا على فترة جيدة للاستعداد بسبب نهائيات كأس العالم.

واشتكى كل من فالنسيا وفياريال من كثرة اللقاءات، وقال ماتيو ألماني، المدير الرياضي لفالنسيا، بعد لقاء ريال مدريد: “كنا منهكين بدنيًا ومعنويًا بسبب الخسارة في تورينو والإقصاء، ومنها قدمنا لمواجهة ريال مدريد”.

وفي المقابل، لعبت فرق أقل كديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وجيرونا والقريبة من صراع المقدمة حاليا، وتنافس للتأهل للمسابقات الأوروبية، وخاضت فقط 15 لقاء منها 14 في الليغا ولقاء في الكأس، بينما لعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 21 لقاء رسميا.

الحفاظ على النجوم

استطاعت عدة فرق المحافظة على لاعبيها في الصيف رغم تألقهم الموسم الماضي رفقة فرقهم وتلقيهم عروضًا للرحيل.

واستفادت بعض الفرق من بقاء نجومها كسيلتا فيغو، حيث يتألق إينياغو أسباس، وجيرونا حيث يتصدر كريستيان ستيواني ترتيب قائمة الهدافين.