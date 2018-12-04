فالفيردي: وجود ميسي خامسًا في تصويت الكرة الذهبية أمر سخيف

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، اليوم الثلاثاء، إن وجود ليونيل ميسي في المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018 هو أمر سخيف.

ونال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الجائزة، أمس الاثنين، في باريس بعد أن قاد ناديه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وبعد أن اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأنهى حصول مودريتش (33 عامًا) على الجائزة هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عليها خلال العقد الأخير، وحل المهاجم البرتغالي الذي انتقل إلى يوفنتوس في المركز الثاني، بينما جاء ميسي في المركز الخامس في تصويت شارك فيه 180 صحفيًا رياضيًا.

وقال فالفيردي للصحفيين:”لن أتحدث عن الأمور المتناقضة في منح الجائزة، ونقدم التهنئة إلى مودريتش بعد فوزه بالجائزة، لكن وجود ميسي في المركز الخامس أمر سخيف”.

وقاد ميسي، الذي سبق له الفوز بهذه الجائزة خمس مرات، برشلونة للجمع بين لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي، لكن منتخب بلاده الأرجنتين ودَّع كأس العالم من دور الستة عشر بالخسارة أمام فرنسا التي توجت باللقب.

وفاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي، بعد أن سجل 34 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وحصل مودريتش على 753 نقطة، يليه رونالدو برصيد 476 نقطة، ثم أنطوان جريزمان لاعب أتليتيكو مدريد برصيد 414.

واحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع برصيد 347 نقطة متقدمًا على ميسي الذي حصل على 280 نقطة.

وسيستضيف برشلونة، غدًا الأربعاء، منافسه كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة في إياب دور 32 في كأس الملك، وكان برشلونة فاز 1-صفر ذهابًا، ومن المستبعد مشاركة ميسي في المباراة.