ريال مدريد يتعاقد مع إزيكويلي بالاسيوس نجم ريفر بليت خلال أيام

على الرغم من أنه لم يتم إبرام اتفاق بين نادي ريال مدريد وريفر بليت الأرجنتيني بشأن إنضمام إزيكويلي بالاسيوس إلا أنه من المقرر إتمام الصفقة بعد نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز.

وستقام مباراة العودة في نهائي كأس ليبرتادوريس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وحينها يمكن للنادي الملكي التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عاما بعد هذا التاريخ.

ووفقًا لمحطة “تلي مدريد” التلفزيونية سيوقع بالاسيوس عقدًا مدة خمس سنوات مقابل 20 مليون يورو بعد نهاية البطولة بصرف النظر عن النتيجة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد أجرى اتصالًا بالفعل بالنادي الأرجنتيني الذي يرغب في الحصول على أكثر من 15 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب للاستغناء عن خدماته.

وأبدى رئيس النادي الأرجنتيني انزعاجه الأسبوع الماضي من تفاوض ريال مدريد مع اللاعب من دون إذن النادي وتجاوز ريفر بليت.

وقال رودلفو دونوفريو رئيس ريفر بليت لصحيفة “ماركا” : “من المفاجئ لنا أن ناديا كبيرا مثل ريال مدريد يتصرف بهذا الشكل ويتفاوض مباشرة مع اللاعب دون احترام ناديه”.

ويعاني ريال مدريد من تراجع النتائج منذ بداية الموسم ما أطاح بالمدير الفني يولين لوبتيغي وتعيين سانتياغو سولاري مؤقتًا.