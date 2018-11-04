بعد تألقه في مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو.. جوردي ألبا يوجه رسالة إلى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا

طالب جوردي ألبا، ظهير أيسر نادي برشلونة، المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، بضرورة إعادته لصفوف “الماتادور”، خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

وشارك ألبا في فوز برشلونة على رايو فاليكانو أمس السبت (3-2)، وقال عقب المباراة لصحيفة “سبورت” الإسبانية: “القرار بيد لويس إنريكي وأنا أقدّر ما يقرره المدرب”.

وردًا على تصريحات زميله جيرارد بيكيه بعد الكلاسيكو بضرورة عودته (ألبا) للمنتخب، أشار: “آمل أن يصحح لويس إنريكي قراره، أنا أريد العودة للمنتخب الإسباني”.

وعن المباراة أمام رايو فاليكانو، أبرز: “كانت هناك لحظات استرخاء بالنسبة لنا، لكننا عرفنا كيف نعود في النهاية”.

يذكر أن لويس إنريكي لم يستدعِ ألبا منذ توليه المسؤولية الفنية للمنتخب الإسباني، عقب نهاية مونديال روسيا، إثر الخلاف الذي وقع بينهما في آخر موسم للمدير الفني في برشلونة.