بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. سواريز: من حق فالفيردي أن يغضب

تصدَّر الأوروغوياني لويس سواريز قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعد هدفيه في مرمى رايو فاليكانو اللذين قاد بهما برشلونة لفوز صعب 3-2، مساء السبت.

ورفع سواريز رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم بفارق هدف عن كريستيان ستواني، لاعب جيرونا، وإياغو أسباس، لاعب سيلتا فيغو، والذي يلعب، الأحد، مع فريقه أمام ريال بيتيس.

ويتفوق سواريز وحده على كل مهاجمي ريال مدريد كريم بنزيما، الذي سجل 4 أهداف وغاريث بيل الذي سجل 3 أهداف وماركو أسينسيو الذي سجل هدفًا وحيدًا.

ونجح سواريز في تسجيل 6 أهداف خلال آخر 3 مباريات فى الدوري الإسباني بواقع هدف في إشبيلية، 3 أهداف “هاتريك” في مرمى ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو وأخيرًا ثنائية فى رايو فاليكانو.

وقال سواريز بعد الفوز الصعب: “أعتقد أن هناك تفاصيل صغيرة حدثت في الملعب بعد تقدمنا في النتيجة إذ حصل بعد التراخي؛ وبعدها عقَّدوا مهمتنا بعد تقدمهم في النتيجة، أعتقد أيضًا أن هناك ثقة زائدة لكن يجب أن نعطي الحق للمنافس الذي قدَّم لقاءً جيدًا، يجب أن نقوم بنقد ذاتي في الليغا”.

وعبر سواريز عن أمله في استمرار مستواه لمساعدة فريقه هذا الموسم، مشددًا: “أحاول مساعدة الفريق من أجل الفوز بمزيد من النقاط، كانت إحدى الليالي التي سجلت خلالها أهدافًا ساعدت الفريق على الفوز”.

وأكد المهاجم الأوروغوياني أن المدرب إيرنيستو فالفيردي من حقه الغضب على اللاعبين بعد المستوى الذي قدَّموه، موضحًا: “من حق فالفيردي الغضب منا، الليغا تخسر في لقاءات مثل هذا اللقاء، من حسن الحظ لم يحدث ذلك لكنا كنا قريبين من خسارة 3 نقاط”.