ريال مدريد ضد ليفانتي.. لوبيتيجي يشعر بالراحة رغم الخسارات المتتالية

أبدى جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتياحه رغم فشل فريقه في تحقيق الفوز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعن دعمه من قبل النادي، قال لوبيتيجي اليوم الجمعة، عشية مواجهة ليفانتي في الدوري المحلي: “مدعوم؟ بالطبع، أنا مرتاح ومركز على عملي”.

وأشارت الصحف المحلية في الأيام الماضية إلى إمكانية التخلي عن لوبيتيجي، بعد إقالته المفاجئة من تدريب منتخب إسبانيا عشية مونديال روسيا، على خلفية إعلان قدومه إلى النادي الملكي قبل انطلاق النهائيات.

وتردد اسم الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنجليزي السابق، للحلول بدلًا من الحارس السابق.

وتابع لوبيتيجي: “أشعر بحال جيدة، أنا مدرب ريال مدريد، أعرف أن سقف التوقعات مرتفع، وعلينا التعايش مع نجاحات وإخفاقات الموسم”.

وأردف المدرب الذي خلف الفرنسي زين الدين زيدان: “الوصفة الوحيدة تكمن في العمل، الإصرار والإبداع، هدفنا التركيز على مباراة ليفانتي”.

ولم يسجل ريال أي هدف في آخر 6 ساعات و49 دقيقة، وهو أمر يواجهه للمرة الأولى منذ العام 1985.

ودافع لوبيتيجي عن موقفه: “يجب أن نركز على المباراة من دون الالتفات للتعليقات الخارجية، عدد الدقائق من دون أهداف أو مواضيع أخرى”.

ويحتل ريال المركز الرابع في ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر.