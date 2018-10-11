تقارير: أومتيتي مدافع برشلونة ربما يحتاج إلى جراحة في الركبة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن إصابة صمويل أومتيتي مدافع برشلونة الفائز بكأس العالم لكرة القدم لم تلتئم كما كان مخططًا، وربما يتعين عليه الخضوع لجراحة قد تبعده عن اللعب حتى 2019.

ولم يخض مدافع منتخب فرنسا أي مباراة مع برشلونة بطل الدوري الإسباني منذ الهزيمة المفاجئة 2-1 أمام ليجانيس في 26 سبتمبر أيلول، وقال النادي الكتالوني إنه سيغيب لشعوره بعدم ارتياح في ركبته اليسرى.

وقالت صحيفة سبورت ومقرها برشلونة اليوم الخميس، إن الإصابة تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، ويجب على أومتيتي والنادي اتخاذ قرار بشأن اللجوء للجراحة مما قد يبعده لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليومية أن أومتيتي من المتوقع أن يغيب عن مواجهة قمة الترتيب بين برشلونة وأشبيلية المتصدر يوم 20 أكتوبر تشرين الأول، إضافة لمباراة حامل اللقب على أرضه أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا في 24 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يرد برشلونة بعد على طلب رويترز للتعقيب.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب، لكنه يملك أسوأ دفاع بين الفرق الثمانية الأولى في الدوري، إذ استقبلت شباكه تسعة أهداف في ثماني مباريات. وتلقى برشلونة 12 هدفًا في 11 مباراة بجميع المسابقات.

ولم يحقق فريق المدرب إرنستو فالفيردي أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.