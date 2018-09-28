رونالدينيو لا يكف عن إبهار الجميع حتى زملائه (فيديو)

قضى الأسطورة البرازيلية رونالدينيو مسيرة طويلة في الملاعب راوغ وتجاوز خلالها العديد من المدافعين من جميع أنحاء العالم، لكن لم يكن بينهم زميله وقائده السابق كارليس بويول الذي وضع الكرة بين قدميه في موقف طريف.

وشهد ثنائي برشلونة السابق حفل افتتاح ملعب يوهان كرويف الذي أسسته مؤسسة كرويف الخيرية وخلال تبادل الكلمات مع بويول وجد رونالدينيو الفرصة لوضع الكرة بين قدميه بينما كان المدافع الشهير مشغولًا بالحديث الجانبي.

لكن عندما اكتشف قائد برشلونة السابق أن رونالدينيو وضع الكرة بين قدميه نهره ودفعه للخلف، بينما كان النجم البرازيلي يضحك.

ولا شك أن رونالدينيو يشتهر بأنه أحد أكثر اللاعبين مهارة في كل العصور، وقد كان يفعل ذلك في وقت متأخر من مسيرته في نادي كويريتارو المكسيكي.

ويعمل رونالدينيو سفيرًا لمؤسسة كرويف الخيرية، وكذلك لناديه برشلونة ومؤسسة la Caixa المصرفية للترويج للرياضة بين الشباب.