نادي برشلونة يعلن تجديد عقد بوسكيتس بشرط جزائي ضخم (صورة)

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس وقع عقدا جديدا اليوم الخميس تم فيه رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 500 مليون يورو (584 مليون دولار) من أجل التصدي لاهتمام الأندية المنافسة بضمه.

وقال برشلونة في بيان “وقع برشلونة وسيرجيو بوسكيتس هذا الصباح اتفاقا لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو 2023”.

وأضاف “سيرتفع الشرط الجزائي في العقد من 200 مليون يورو إلى 500 مليون”.

وبدأ برشلونة رفع قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيه منذ أن تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار مهاجم الفريق الكتالوني السابق مقابل 222 مليون يورو في 2017.

ووقع ليونيل ميسي هداف برشلونة على مر العصور عقدا جديدا العام الماضي بشرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو، بينما وقع المدافع جيرار بيكي على عقد في يناير كانون الثاني بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

وبدأ بوسكيتس (30 عاما) مسيرته مع برشلونة في 2008 تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الذي تولى تدريبه أيضا في الفريق الاحتياطي.

وكان والده كارلس زميلا سابقا لغوارديولا في برشلونة، حيث أمضى تسع سنوات في النادي الكتالوني كحارس مرمى.

وشارك لاعب الوسط في 490 مباراة مع برشلونة وفاز بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة في دوري أبطال أوروبا إضافة لكأس ملك اسبانيا ست مرات. وفاز أيضا بكأس العالم 2010 وبطولة اوروبا 2012 مع منتخب إسبانيا.

وقال أحمد حسام ميدو محلل سكاي سبورتس عن تجديد عقد بوسكيتس “التجديد لبوسكيتس مبني على العاطفة !! أجمل شيء في غوارديولا أنه عندما كان في قمة عطائه اختار الرحيل لليوفي، وعندما تعثرت المفاوضات ذهب إلى بريشيا إيمانًا منه بأنه يحتاج إلى تحدٍ جديد، بعيدًا عن النادي الذي نشأ فيه!! جوارديولا الآن يقول إنه سينهي مسيرته التدريبية من حيث بدأ..لاماسيا”.