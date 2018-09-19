الكشف عن تصميم “ثوري” لقميص نادي برشلونة الموسم المقبل (فيديو)

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن القميص الجديد لبرشلونة الموسم المقبل 2019/2020، والذي وصفته بأنه سيكون “ثوريًّا”.

وأضافت الصحيفة، أن النادي أعطى الضوء الأخضر لتصميم جديد من شركة “نايكي” ومن المقرر أن يبدأ العمل في صنع القميص قريبًا.

ولن يكون القميص الجديد بخطوط رأسية تقليدية أو أفقية كما كان في بعض المواسم لكنه سيأتي على شكل مربعات متساوية.

وللمرّة الأولى في تاريخ النادي الكتالوني لن يكون هناك خطوط على القميص، وبدلًا من ذلك سيتم وضع مربعات على غرار قميص منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم 2018 رغم احتفاظه بألوان برشلونة التقليدية.

ونقلت صحيفة “سبورت” هذه الأنباء عبر حساب الصحفي الإسباني خوان فيليس على تويتر وهو أول مَن نشر تصميم القميص الجديد.