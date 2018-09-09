الكشف عن مفاجأة بخصوص جوردي ألبا قبل استبعاده من لويس إنريكي

يبدو أن استبعاد المدرب لويس إنريكي المدير الفني الجديد الإسباني للمدافع جوردي ألبا من قائمة الماتادور، سيواصل سكب المزيد من الحبر، على خلفية العلاقة بين الطرفين، عندما كان إنريكي مدربًا لبرشلونة الذي يلعب له ألبا.

وأوضحت صحيفة “أس” أن الاتحاد الإسباني برئاسة لويس روبياليس، استطلع آراء أهم لاعبي المنتخب الإسباني قبل تعيين مدرب جديد للماتادور، بعد إنهاء العلاقة مع فرناندو هييرو، الذي تولى تدريب الفريق في كأس العالم، عقب إقالة جولين لوبتيغي قبل بداية المونديال بساعات.

وكشفت “أس” أن ألبا اقترح على الاتحاد الإسباني تعيين لويس إنريكي مدربًا للمنتخب، لثقته في قدرات مدربه السابق في برشلونة.

لكن المفاجأة كانت أن إنريكي استبعد ألبا من حساباته في أول قائمة له منذ تعيينه مدربًا للمنتخب، وهو ما أثار الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية.

وتردد إنريكي، البالغ من العمر 48 عامًا، واستبعد ألبا، على خلفية توتر العلاقة بين الطرفين عندما كان إنريكي مدربًا لبرشلونة بين 2014 و2017.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز في أول مباراة تحت قيادة إنريكي، وذلك عندما قلب تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 على منتخب إنجلترا، على ملعب ويمبلي، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية