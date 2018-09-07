رئيس الاتحاد الإسباني ينضم للاعبين ضد تيباس.. تعرّف على السبب

انضم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، إلى رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري في الهجوم على خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، بعد توقيعه اتفاقية مع إحدى الشركات الأمريكية لخوض مباراة في الدوري بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال تيباس: إن أول مباراة بالدوري ستقام في الولايات المتحدة ستكون بنسبة 90 بالمئة بين جيرونا وبرشلونة في يناير/ كانون الثاني المقبل، وإن الرابطة ستجني 200 مليون يورو (232.80 مليون دولار) مقابل إقامة مباريات في أمريكا الشمالية.

وأضاف روبياليس في مقابلة مع صحيفة “غارديان” البريطانية: “لقد تحدث تيباس مع الجميع باستثناء التحدث مع الأشخاص الذين كان يتوجب عليه الحديث معهم، ما قام به بمثابة عدم احترام كامل ويمثل عدم وفاء وأمرًا غير مفهوم.

“إنه طلب الكثير من الآخرين في حين أن سلوكه يبتعد في الحقيقة عما هو مرغوب منه. لم نتلقَ ولا حتى اتصالًا واحدًا منه، كما أنني لم أرَ العقد، ولهذا أنا لا أستطيع أن أقول الكثير حول هذا الأمر، ولكن ما سأقوله فقط هو أن الفيفا يحمي المسابقات المحلية، ونقل المنافسة إلى مكان آخر يمثل تعديًا على هذه البلد.

“لقد تجاهل تيباس جميع اللاعبين تمامًا والأندية أيضًا، وقام بالتوقيع على عقد مع إحدى الشركات الخاصة يمتد لمدة 15 عامًا. لقد قام بتوقيع اتفاقية لا تعود إلى توقيعه هو، فما وقع عليه ليس له فائدة ولا معنى له وتم من دون ترخيص منا، ولهذا فسنرى ماذا سيحدث تجاه هذه المباراة”.

وسيلتقي برشلونة مع جيرونا الوافد الجديد في مباراة رسمية، مطلع العام الجاري، في ميامي، تمهيدًا لاستضافة الولايات المتحدة المزيد من المباريات.