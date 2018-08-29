إعادة فتح قضية “الاتجار في الأعضاء” لإيريك أبيدال

عادت قضية الاتجار في الأعضاء لتطارد مجددًا الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي الحالي لبرشلونة بعد حوالي شهرين من تبرئته من طرف تحقيقات طبية.

وبحسب إذاعة ” كادينا سير” الإسبانية فمحكمة في برشلونة قررت فتح تحقيق في الموضوع بطلب من منظمة إسبانية مسؤولة عن التبرع بالأعضاء تعتقد أن هناك مخالفات شابت العملية من قبيل تزوير وثائق ومستندات تخص المانح الحقيقي.

وتمس الاتهامات المدير الرياضي الحالي واللاعب السابق للفريق إيريك أبيدال، والرئيس السابق المعتقل حاليًا ساندرو روسيل والمتهم في عدد من قضايا الفساد وتبييض الأموال.

وبحسب الإذاعة الإسبانية فالوثائق الجديدة التي وصلت للمحكمة دفعتها لإعادة فتح تحقيق في الموضوع.

وكان أبيدال قد خضع لعملية زرع كبد منذ 6 سنوات أنقدت حياته من الموت، حيث كان مصابًا بسرطان الكبد.