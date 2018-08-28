تشابي ألونسو ينضم إلى راؤول ويحقق حلمه في ريال مدريد

عاد تشابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد السابق إلى ناديه يوم الثلاثاء، ليبدأ مسيرة جديدة كمدرب في أكاديمية النادي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق سيبدأ يوم الثلاثاء مسيرته كمدرب لفريق الناشئين في النادي الملكي.

ولن يكون ألونسو اللاعب السابق الوحيد الذي يعمل في التدريب في أكاديمية النادي؛ فهناك سانتياغو سولاري وراؤول غونزاليس -أيضًا- يعملان في تدريب فرق النادي.

وأنهى ألونسو وراؤول دوراتهما التدريبية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة في مقر الاتحاد الإسباني في مايو/ أيار الماضي ويجب عليهما -الآن- قضاء عام في تدريب إحدى فرق الناشئين قبل العمل في التدريب رسميًا؛ ما سيتيح لهما تدريب أي فريق في أي مستوى من اللعبة.

وبعد رحيله عن ريال مدريد قبل أربع سنوات للانضمام إلى بايرن ميونخ، كانت لدى ألونسو وجهة محددة تتمثل في العمل بالتدريب وبات هذا الأمر واقعًا الآن.