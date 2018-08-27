لماذا لم يشارك اللاعبون الجدد مع ريال مدريد حتى الآن؟

تعاقد ريال مدريد خلال هذا الصيف مع 4 لاعبين، وهم الحارس الأوكراني الشاب أندريه لونين، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع الإسباني ألفارو أودريوزولا، والمهاجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور.

ولعب ريال مدريد 3 مباريان رسمية دون أن يشرك أيًا من لاعبيه الأربعة ولو لدقائق، مفضلًا الحرس القديم والذين أنهوا الموسم الماضي.

ورغم أن التوقعات كانت كبيرة ببداية الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أمام جيرونا، لكن جولين لوبيتيغي فضّل الإبقاء على الحارس الأساسي في المواسم الثلاثة الأخيرة الكوستاريكي كيلور نافاس والذي قدّم مستوى جيدًا، وجلس حارس تشيلسي السابق في دكة البدلاء.

فيما كان حظ الثنائي الحارس الأوكراني لونين والدولي الإسباني أودريوزولا أسوأ حين لم يدخل الحارس الأوكراني قائمة الفريق، بينما لم يدخل الدولي الإسباني قائمة البدلاء.

وفضّل لوبيتيغي إرسال النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيو للفريق الثاني، حيث شارك رفقته أمام لاس بالماس “ب”، ولعب 70 دقيقة في لقاء فاز خلاله الفريق الثاني 2/0 في بداية مشواره بدوري الدرجة الثانية “ب”.

وكلفت صفقات ريال مدريد الجديدة حوالي 100 مليون يورو، ولم تشارك ولو لدقيقة في 3 مباريات رسمية مما يؤكد أن المدرب لوبيتيغي مقتنع بشكل كبير باللاعبين السابقين في الفريق، ويرغب في التريث قبل القيام بإدماج اللاعبين الجدد في إطار سياسة مداورة قد تجعل الحارس كورتوا والمدافع أودريوزولا يشاركان في اللقاءات القادمة.