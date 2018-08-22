ضربة جديدة لنادي برشلونة.. إصابة ياسبر سيليسن (صورة)

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، أن حارس مرماه البديل، الهولندي ياسبر سيليسن، سيغيب لفترة غير محددة عن الملاعب للإصابة.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الإلكتروني بأن سيليسن (29 عامًا) أصيب في الضلع خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن عودته للملاعب ستتحدد طبقًا لمدى تعافيه من الإصابة.

وجاءت الإصابة بعد أنباء مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع سيليسن لتعويض غياب كلاوديو برافو الذي أصيب هو الآخر مع السيتي.

ويعد سيليسن واحدًا من اللاعبين الهامين في صفوف برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وشارك أخيرًا في مباريات الفريق الودية بالجولة الأمريكية وكذلك في 45 دقيقة من مواجهة بوكا جونيورز على كأس جوان غامبر، كما أنه ساهم الموسمين الماضيين في تتويج الفريق بكأس الملك.

وانضم سيليسن إلى صفوف برشلونة في صيف 2016 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، ويعد ثاني حراس مرمى الفريق الكتالوني خلف الألماني تير شتيغن.