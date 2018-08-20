نادي برشلونة يكافئ بوسكيتس دون تجديد عقده

توصل نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لاتفاق مع سيرجيو بوسكيتس لتحسين راتبه ليحصل نائب قائد الفريق الكتالوني على راتب أفضل بداية من الموسم الحالي.

وبعد التوقيع على تجديد عقده في سبتمبر/أيلول 2016، لم يلمح الدولي الإسباني بشأن تمديد عقده حيث تشعر إدارة النادي أن بوسكيتس لن يرحل عن الفريق أبدًا.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين مع نهاية الموسم الماضي وتم التوصل لاتفاق في الأيام الأخيرة الماضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا”.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ما أخر إتمام الصفقة أنه ليس من الناحية الفنية عقدًا جديدًا بل مجرد تحسين على راتبه مع بقاء مدة العقد على حالها.

ويمتد العقد الحالي للدولي الإسباني حتى يونيو/حزيران 2021 ، رغم أن برشلونة يحتفظ بخيار تمديد العقد إلى صيف عام 2023.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد بوسكيتس 200 مليون يورو، وهو رقم ضعيف إلى حد ما مقارنة بالأموال التي ينفقها برشلونة على لاعبي خط الوسط الأقل في المستوى سواء فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وتم الانتهاء من تجديد عقد سيرجي روبرتو في يناير/ كانون الثاني ، وكان هذا يتضمن بنداً بقيمة 500 مليون يورو لحرمانه من الإغراءات.