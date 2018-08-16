قرار جديد من الاتحاد الإسباني للموسم الجديد

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، على تعميم السماح للفرق بمطالبة حكام المباريات التي تجرى خلال أشهر أغسطس وسبتمبر ومايو ويونيو ويوليو، بإيقاف اللعب للحصول على فترة راحة حال تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

ويمكن للفريقين المتواجهين، سواء كان ذلك في بطولة الدوري أو الكأس، أن يطلبا من الحكم فترة راحة للترطيب حال زادت درجة الحرارة على 30 درجة، شرط التقدم بهذا الطلب نصف ساعة مسبقًا على الأقل من بداية المباراة.

وحال تقدم فريق واحد بالطلب يكون للحكم صلاحية أن يقرر إعطاء راحة الترطيب وفقًا لحالة الجو؛ بهدف حماية صحة اللاعبين وطاقم التحكيم نفسه.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن فترة الراحة ستكون 3 دقائق بحد أقصى، ويحتسبها الحكم في الدقيقة 30 والدقيقة 75 تقريبًا من المباراة، على أن يضاف الوقت المهدر خلال الراحة إلى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية كل من شوطي اللقاء.

وتنطلق منافسات الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، على أن يبدأ برشلونة حامل لقب الموسم الماضي مشواره بمواجهة ديبورتيفو ألافيس، السبت، في حين يلعب ريال مدريد ضد خيتافي، الأحد.

يشار إلى أن الموسم الإسباني 2018/2019 بدأ بفوز برشلونة 2/1 على إشبيلية، الأحد الماضي، في السوبر الإسباني.