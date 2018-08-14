لوبتيجي يثني على غاريث بيل.. وريال مدريد يتأهب لمرحلة ما بعد كريسيتانو رونالدو

أثنى يولن لوبتيجي، مدرب ريال مدريد الإسباني، على مهاجمه غاريث بيل، معربًا عن ثقته في قدرة المهاجم الويلزي على شغل الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس.

وانتقل المهاجم البرتغالي البارز لصفوف بطل الدوري الإيطالي في يوليو تموز الماضي ولم يضم ريال مدريد مهاجمًا بديلًا. وتتجه الأنظار إلى بيل ليكون أبرز مهاجمي الفريق بعد أن أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال لوبتيجي للصحفيين قبل مباراة كأس السوبر الأوروبية في مواجهة الغريم أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الأوروبي، في تالين، غدًا الأربعاء: “نحب أن يكون بيل معنا فهو يتمتع بحافز قوي كما أنه مفعم بالأمل إضافة إلى أنه يعمل بشكل جيد منذ بداية الموسم.

“نشعر بالسعادة بسبب توجهه وتعطشه للفوز. يتمتع باحترافية عالية ويتدرب بروح شاب في مقتبل العمر. نؤمن أنه سيكون موسمًا رائعًا له”.

وأضاف لوبتيجي أنه اتخذ قرارًا بالفعل بشأن الحارس الذي سيبدأ به مباراة الغد حيث سيختار بين الوافد الجديد البلجيكي تيبو كورتوا وكيلور نافاس. لكنه فضّل عدم الكشف عن خططه. وسيخوض لوبتيجي مدرب أسبانيا السابق أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني لريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال في نهاية الموسم الماضي بعد أن فاز بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وأضاف لوبتيجي: “أدى زيدان عملًا استثنائيًا وحقق نجاحًا مذهلًا لكن هذا أصبح من الماضي.

“لن ننظر إلى الوراء بل سنتقدم للأمام مفعمين بالثقة وسنعمل بكل جدية لتعزيز نجاحاتنا”.