مارسيلو يرفض الحديث عن إمكانية انتقاله إلى يوفينتوس الإيطالي 

رفض لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، المحترف في ريال مدريد الإسباني، الحديث عن إمكانية انتقاله إلى صفوف يوفينتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

جاءت تصريحات مارسيلو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وقال مارسيلو: “فرصة مغادرتي إلى يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، لن أتحدث عن ذلك لأن لدينا نهائي ويجب أن أتحدث عنه فقط”.

وأضاف: “كل مباراة مختلفة وأتلتيكو مدريد تحسن منذ نهائيات لشبونة وميلان ونحن كذلك، غدًا ستكون مباراة كبيرة وفي النهائي قد يحدث أي شيء”.

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة حول دخول يوفينتوس في مفاوضات مع مارسيلو للعب ضمن صفوفه مقابل 100 مليون يورو.