موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

استعد فريق أتلتيكو مدريد للمنافسة مرة أخرى على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عن طريق الاحتفاظ بأبرز مواهبه وبناء تشكيلة صعبة المراس في الوقت الذي لم ينشط فيه ريال مدريد وبرشلونة كثيرًا في سوق الانتقالات.

وكانت أهم إنجازات أتلتيكو هي إقناع مهاجمه أنطوان غريزمان برفض انتقال كان متوقعًا على نطاق واسع إلى برشلونة بطل الموسم الماضي، كما رفض النادي الاهتمام بحارسه المطلوب في العديد من الأندية يان أوبلاك والمدافع دييغو غودين.

وحطم أيضًا رقمه القياسي في الانتقالات بالتعاقد مع توماس ليمار مقابل 65 مليون يورو (74 مليون دولار)، كما دعم صفوفه بضم لاعبي الوسط جيلسون مارتنز ورودريغو والمدافع الكولومبي سانتياغو ارياس والمهاجم نيكولا كالينيتش.

ويشير انضمام الجناح النشيط ليمار من موناكو إلى نهج هجومي أكبر قد يتبعه المدرب دييغو سيميوني، الذي بنى نجاح فريقه على خط خلفي صلب يمتلك أفضل سجل دفاعي في خمسة من المواسم الستة الأخيرة.

وما يزيد من الإثارة المحيطة بأتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي متفوقًا على ريال مدريد كما فاز بالدوري الأوروبي، هو الاستمرار المتوقع للتفاهم المثمر بين دييغو كوستا وغريزمان الذي تشكل عقب عودة كوستا للفريق في يناير/ كانون الثاني.

وسيكون موسم انتقالات أتلتيكو مدريد المميز للغاية في اختبار صعب حينما يواجه غريمه ريال مدريد على لقب السوبر الأوروبي.

ويلتقي أتلتيكو بطل الدوري الأوروبي مع ريال مدريد بطل دوري الأبطال في مباراة كأس السوبر الأوروبية غدًا الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beinsports HD1.