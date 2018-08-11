رغم تواصل لويس إنريكي معه.. بيكيه يؤكد اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب إسبانيا

شدد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، القائد الثالث لبرشلونة، على قراره بالاعتزال دوليًا، مؤكدًا أنه أمر لا رجعة فيه رغم اتصالات المدرب الجديد لويس إنريكي.

وقال بيكيه خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السوبر الإسباني ضد إشبيلية على ملعب ابن بطوطة في طنجة:”تحدثت مع لويس إنريكي منذ أسبوع، أو أسبوعين، وأخبرته أن قرار الاعتزال الدولي نهائي ولا رجعة عنه، وسعيد بحملي لقميص المنتخب الإسباني في المرحلة السابقة، والفوز بأمم أوروبا، وكأس العالم، وسأركز على فريقي برشلونة طالما كان ذلك ممكنًا خلال ما تبقى من مسيرتي”.

وأكد بيكيه أن التعاقد مع التشيلي أرثور فيدال أمر جيد للفريق، مضيفًا:”فيدال تدرب ولعب مع غوارديولا والذي حين يمنحك الثقة يجعلك أفضل، وسيمنحنا القوة، والضغط، وعدة أشياء أخرى، وهو صفقة جيدة للفريق”.

كما تحدث القائد الثالث لبرشلونة عن اختيار القادة، موضحًا:”تم عبر التصويت، وأن أكون ضمن القادة لن يغيرذلك شيئًا، وسأظل نفس الشخص سعيدًا بكوني أحد قادة الفريق، لكن بيكيه سيظل هو نفس الشخص، ولن أتغير”.

وأغلق بيكيه الجدل بشأن مشكلة الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن استمراره في فريق أتلتيكو مدريد عبر فيديو من إنتاج شركة لاعب برشلونة، قائلًا:”تحدثت مع الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيد لكون إدارة الفريق قريبة من اللاعبين، والكل لا يشك بعشقي للفريق، ولم أرغب يوما بفعل شيء يسبب مشاكل للإدارة، والموضوع انتهى”.

وأشاد مدافع برشلونة باستعمال حكم الفيديو في إسبانيا الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيساعد الحكام، ويزيد الضغط عليهم، مضيفًا: “سيجعل اللقاءات أكثر عدلًا، وسيزيد الضغط على الحكام”.