رسميًا.. المغربي سفيان بوفال ينضم إلى سيلتا فيغو (صورة)

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني، رسميًا، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان بوفال، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وخاض بوفال مع ساوثهامبتون 30 مباراة في الموسم الماضي 2017/2018.

وقال ساوثهامبتون في بيان رسمي:”توصلنا لاتفاق مع سيلتا فيغو، من أجل انضمام اللاعب سفيان بوفال للنادي الإسباني لموسم واحد، على سبيل الإعارة”.

وأوضح النادي الإنجليزي أن بوفال، البالغ من العمر 24 عامًا، سينتقل إلى الدوري الإسباني، بعد عامين من انضمامه قادمًا من صفوف ليل الفرنسي.

ولعب بوفال 59 مع ساوثهامبتون سجل فيها 4 أهداف.