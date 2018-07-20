سيلتا فيغو الإسباني يستعير المغربي سفيان بوفال 

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم المغربي سفيان بوفال قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “يسرنا أن نعلن التعاقد مع المغربي بوفال لموسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء من ساوثهامبتون الإنجليزي نهاية الموسم”.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وانتقل بوفال (24 عامًا) إلى صفوف ساوثهامبتون قادمًا من ليل الفرنسي عام 2016، وشارك معه في 60 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها وتمكن من إحراز أربعة أهداف.

كما أنه لعب بقميص المنتخب المغربي 6 مباريات فقط، حيث ساهم في صناعة هدف وحيد دون إحرازه لأي هدف.