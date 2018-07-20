نيمار يكشف موقفه مجددًا من الانتقال إلى ريال مدريد

جدد النجم البرازيلي نيمار موقفه بالبقاء مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويتردد أن ريال مدريد يريد إعادة نيمار (26 عامًا)، إلى الدوري الإسباني، بعد أن أمضى 3 مواسم في الليغا، لكن مع غريمه برشلونة.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن نيمار قوله: “أنا مستمر مع باريس سان جيرمان، لدي عقد مع النادي، جئت إلى هنا للتحدي، لديّ أهداف جديدة أسعى لتحقيقها، ولم يتغير شيء في رأسي”.

وأضاف نيمار: “أتمنى أن يكون الموسم المقبل ناجحًا، وأن نحقق العديد من الألقاب مع الفريق، أعتقد أن باريس سان جيرمان جيد جدًا كما أنني سعيد لأني لدينا نجومًا أصحاب جودة عالية”.

وتضاعفت أنباء رغبة ريال مدريد في ضم نيمار، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي، كما تردد أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار بما لا يقل عن 222 مليون يورو، لكنه ليس على استعداد للتفريط بزميله كيليان مبابي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.