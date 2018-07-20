هل يعوّض مودريتش خسائر كريستيانو رونالدو في متاجر قمصان ريال مدريد؟

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة قوية حين رحل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس الإيطالي، وهي ضربة تقنية ومالية مهمة نظرًا لقيمة النجم البرتغالي على الملعب وخارجه.

وظهر جليًا من خلال متاجر يوفنتوس لبيع قمصان اللاعبين قيمة نجم بحجم رونالدو حيث تضاعفت مبيعات الفريق بسرعة وفي زمن قياسي وجد المتجر والمصنع مشكلة كبيرة في تلبية طلبات عشاق الفريق الإيطالي.

وحسب صحيفة “أس” فصور النجم البرتغالي غابت عن متاجر ريال مدريد لتحل بدلًا منها صور للفرنسي كريم بنزيما لكنه غير قادر على تعويض خسائر الفريق لأن قميصه يظل ضمن الأقل طلبًا ضمن اللاعبين الأساسيين.

وحسب صحيفة “أس” فمنذ نهائي كأس العالم روسيا 2018 ارتقى الكرواتي لوكا مودريتش لصدارة لاعبي ريال مدريد في مسألة بيع القمصان حيث يتصدر حاليًا القائمة بسبب تألقه وفوزه بلقب أفضل لاعب في كأس العالم.

وارتفعت مبيعات قميص النجم الكرواتي منذ الأحد الماضي وظل خلفه ثنائي الفريق النجمان الإسبانيان إيسكو وأسينسيو واللذان يحظيان بحب جماهير الفريق الإسبانية.

ويبقى النجم الويلزي غاريث بيل مهمًا في قضية بيع القمصان ويتصدر مطالب عشاق الفريق من الأنجلوساكسونيين رغم أنه عرض فريقه لخسائر واضحة بعد تصريحاته حول مستقبله إثر نهائي كييف.

الجانب التجاري يبقى أهم الأسباب التي تدفع إدارة ريال مدريد للبحث عن نجم كبير يعوض رحيل النجم البرتغالي نحو إيطاليا.