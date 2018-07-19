الاتحاد الإسباني يقدّم مدربه الجديد وإنريكي يعد بمفاجآت

قدّم الاتحاد الإسباني، اليوم الخميس، مدرب المنتخب الأول، لويس إنريكي لوسائل الإعلام، خلفًا للمدرب المؤقت فيرناندو هييرو.

وقال إنريكي، خلال تقديمه: “أنا هنا حتى أتمكن من الفوز بالمباريات، أود أن أشيد بالعمل الرائع الذي قدّمه جولين لوبيتيغي وهييرو، لكن حان الوقت لبدء مرحلة جديدة”.

وأضاف المدرب السابق لبرشلونة وروما: “وصلت إلى برشلونة بحالة مماثلة، والفكرة هي أن نتطور، سوف أتبع نفس الأسلوب الهجومي، ويجب أن نحسن بعض الأشياء التكتيكية”.

وتابع “الآن نشرع في بناء جيل جديد للمنتخب، لن يكون هناك ثورة بل تحسين وتطوير، أريد الإعلان عن القائمة الأولى لي بشكل سريع، سيكون هناك الكثير من المفاجآت”.

وأضاف “سأستدعي بعض اللاعبين الذين لم يأتوا للمنتخب من قبل، وآخرين انضموا لعدة مرات، وهناك من يأتون باستمرار ويجب أن نواصل استدعائهم”.

وعن المدافع جيرارد بيكيه قال إنريكي: “لقد أظهر جودته مع المنتخب الإسباني، سنتحدث معه لنأخذ أفضل قراراته، ولكن علينا تقبل قراره مهما كان”.

وعن اعتزال إنييستا: “إنييستا بمثابة أخ لي، كنت أود أن أدربه مجددًا هنا، لكنه قرر الاعتزال الدولي، وأنا أحترم قراره”.

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد وبرشلونة: “لم أقرأ الانتقادات، لا أرفض أي شيء. أنا مدرب للإسبان وما يهمني هو تحقيق النجاح، في هذا العمر لا يمكنك أن تكون مناهضًا لكل شيء”.

وتحدث إنريكي عن سيرجيو راموس وقال: “لا توجد مشكلة معه، لا أستبعد أي شخص، ولكن هناك تغييرات، من الواضح أنني سأتفق مع قادة المنتخب وسأتحدث مع راموس”.

“هناك تغييرات عديدة من قبل الاتحاد الإسباني، واللاعبون أيضًا ينتمون إلى تلك التغييرات”.

وعن موقفه من تقنية الفيديو: “تساعد الحكام على تجنب الأخطاء، كما أنها تضيف بعض العاطفة للمباريات، أعتقد أنها ستفيد كرة القدم كثيرًا”.

وأتم “لن أدلي بأي تصريح يملك طبيعة سياسية، أنا فخور بأن أكون كيف أنا ومن أين جئت”.

يشار إلى أن عقد إنريكي (48 عامًا)، يمتد مع المنتخب الإسباني حتى يوليو 2020؟