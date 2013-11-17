رونالدو يرفض الرد على اتصالات بلاتر

مدريد- رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اعتذار رئيس الـفيفا جوزيف بلاتر على خلفية سخرية الأخير من اللاعب البرتغالي في جامعة اكسفورد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية الأحد فإن بلاتر حاول بشتى الطرق الاتصال بكريستيانو للاعتذار عن تصريحاته المثيرة للجدل، إلا أن الدون البرتغالي رفض الحديث معه.

وكان السويسري بلاتر قد صرح في مقابلة أجرتها معه مجموعة الطلاب المتميزين في جامعة اكسفورد الشهر الماضي، بأنه معجب بالثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، ولكنه يفضل فوز الأول بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الفيفا بالتعاون مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة" لأفضل لاعب في العالم.

ولم تقف الأمور عند ذلك بل سخر رئيس الفيفا من كريستيانو قائلاً بأنه ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالجندي في الميدان بعكس البرغوث الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

ورداً على ذلك أشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو هدد بعدم حضور الحفل المرتقب مطلع العام المقبل، ما دفع بلاتر لطلب مقابلة رونالدو على انفراد والاعتذار منه لكن اللاعب المدريدي رفض الطلب.