مدافع نادي برشلونة يطرح الحكم أرضًا في ذكرى ميلاد مانديلا (فيديو)

تعرض الكولومبي ياري مينا مدافع برشلونة لموقف طريف نادرًا ما يحدث في ملاعب كرة القدم وذلك خلال فوز فريقه الودي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مباراة ودية يوم الأربعاء.

واستضافت العاصمة جوهانسبرغ مباراة ودية بين برشلونة بطل الثنائية المحلية في إسبانيا وصنداونز بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور قرن على ميلاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وخلال سعيه للسيطرة على كرة إلى جوار الراية الركنية خلال المباراة ارتطم مينا بمساعد الحكم وطرحه أرضًا دون أن يدري.

وسقط مراقب الخطوط على ظهره في مشهد أثار استغراب الجميع وضحكاتهم في الوقت نفسه وذلك قبل أن يعتذر المدافع الكولومبي لمساعد الحكم.

وسجل عثمان ديمبلي ولويس سواريز وأندريه غوميز أهداف النادي الكتالوني على مدار الشوطين قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق.