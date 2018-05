نيمار يشير إلى استمراره مع باريس سان جيرمان (صورة)

ألمح النجم البرازيلي نيمار بقوة إلى بقائه مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وتكهّنت تقارير صحفية مختلفة بانتقال نيمار (26 عامًا) إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

وكتب نيمار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أفتخر بارتداء القميص الجديد، ومواصلة منحكم المتعة”.

وروّج باريس سان جيرمان أمس الجمعة إلى قميصه الجديد بإظهار نيمار وهو يرتديه، ما يعد مشرًا على بقاء اللاعب البرازيلي.

وقالت صحيفة “ماركا” إن حديث نيمار على موقع “تويتر” يعد رسالة اطمئنان لإدارة باريس سان جيرمان.

ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ أواخر فبراير الماضي بسبب الإصابة، لكنه عاد إلى العاصمة الفرنسية قبل أيام للاحتفال بلقب كأس فرنسا.

وسجل نيمار 28 هدفًا، وصنع 16 في 30 مباراة في كافة المسابقات مع سان جيرمان قبل إصابته.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos ???? #ICICESTPARIS ???? @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018