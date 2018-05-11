غضب داخل إدارة ريال مدريد بسبب فارق النقاط “التاريخي” مع برشلونة

ذكرت صحيفة ” ماركا ” أن خسارة ريال مدريد أمام إشبيلية 3-2 وفوز برشلونة 5-1 على فياريال والتي أدت لوصول فارق النقاط بين الغريمين إلى 18 نقطة أزعج إدارة النادي الملكي والتي تعتبره فشلًا كبيرًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ولم يسبق لبرشلونة طيلة تاريخه أن حصل على فارق نقاط وصل إلى 18 نقطة عن ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني وهو ما جعل إدارة ريال مدريد تشعر بالغضب من موسم الفريق في الدوري وكأس الملك.

ولم تستطع الإدارة فهم ما حصل بعد بداية موسم واعد بالفوز ذهابًا وإيابًا على برشلونة في الكلاسيكو والترشيحات التي كانت تصب في صالح سيطرة جديدة لريال مدريد على لقب الدوري الإسباني.

وتشعر إدارة ريال مدريد بالقلق من المشاكل البدنية التي عانى منها اللاعبون والإصابات، كما لا تتفق مع المدرب الفرنسي في كون مجموعة من النتائج السلبية في الدوري الإسباني لا تعبر عما قدمه الفريق في اللقاءات حيث كان يستحق الفوز ومنها اللقاءين الأخيرين أمام برشلونة وإشبيلية بالإضافة للقاءات سابقة أمام ليفانتي وريال بتيس وفالنسيا وفياريال.

كما أن بدلاء الفريق لم يكونوا في مستوى التطلعات التي جعلت الإدارة تراهن عليهم وتخلت عن عدة لاعبين شكلوا قوة إضافية الموسم الماضي.

وينتظر ريال مدريد نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ومهما كانت النتائج فالأكيد حسب صحيفة ” ماركا ” سيشهد الفريق صيفًا ساخنًا فيما يخص التعاقدات وقد يرحل عدة لاعبين كمعارين أو بشكل نهائي وسيتم جلب لاعبين جدد من أجل هدف واحد ألا يتكرر الموسم الحالي على الصعيد المحلي.