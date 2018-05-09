أهداف مباراة برشلونة وفياريال.. رفاق ميسي يكتسحون فياريال بخماسية (فيديو)‎

أمطر نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، مرمى ضيفه فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها الثنائي البرازيلي فيليبي كوتينيو وباولينيو جونيور والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق 11 و16 و45.

ومع حلول الدقيقة 54 قلص فياريال النتيجة بإحراز الهدف الأول عبر الإيطالي نيكولا سانسوني.

وردّ برشلونة على هدف فياريال بهدفين عبر الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 87 و93.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة الفائز بلقب الموسم الحالي إلى 90 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس متلقيًا الهزيمة 13 في الموسم الحالي