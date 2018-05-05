مباراة برشلونة ضد الريال.. كوتينيو وديمبيلي يبحثان عن فوزهما الأول في الكلاسيكو

يبحث البرازيلي فليب كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعبا برشلونة، عن تحقيق أول فوز في مشوارهما على ريال مدريد من خلال كلاسيكو إياب الدوري الإسباني الذي يجرى الأحد بالكامب نو، مساء غد الأحد.

ولم يشارك الثنائي في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز برشلونة 3-0 في قلب “سانتياغو بيرنابيو”، حيث غاب الفرنسي للإصابة ولم يكن البرازيلي قد وقع للفريق الكاتالوني الذي انتقل لصفوفه في الشتاء الماضي.

وواجه اللاعبان ريال مدريد رفقة فرقهم السابقة ولم يحققا الفوز خلال 5 لقاءات لعبهما اللاعبان ضد الفريق الملكي.

ولعب البرازيلي كوتينيو 3 لقاءات ضد ريال مدريد الأول برفقة إسبانيول في 2012 وخسر 5-0 في البيرنابيو ولقاءين برفقة ليفربول في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 وخسر 1-0 و3-0.

بينما واجه الفرنسي عثمان ديمبيلي ريال مدريد مرتين، برفقة فريقه السابق بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتعادل مرتين 2-2 وقدم خلال اللقاءين مستوى جيدًا.

ولم يسجل اللاعبان في مرمى ريال مدريد في اللقاءين ويبحثان عن تحقيق الفوز الأول في مشوراهما على ريال مدريد.

وحال غياب إنييستا عن اللقاء أو جلوسه بديلًا فاللاعبان سيتواجدان في التشكيل الأساسي لبرشلونة معًا، بينما حال لعب القائد الإسباني سيتواجد البرازيلي فيليب كوتينيو وحده أساسيًا.