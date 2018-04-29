لاعبو برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني داخل غرفة خلع الملابس (فيديو)

احتفل لاعبو نادي برشلونة الإسباني، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني داخل غرفة خلع الملابس، عقب فوزهم على ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية مصورة، فرحة لاعبي البارسا، وهم يرقصون ويلتقطون الصور التذكارية احتفالًا بلقب الليغا رقم 35 في تاريخ النادي الكتالوني.

وتوّج نادي برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 25 في تاريخه عقب فوزه 4-2 على مستضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بفضل ثلاثية من هدافه ليونيل ميسي اليوم الأحد.

وكان برشلونة بحاجة للتعادل ليقتنص اللقب ويحقق الثنائية المحلية للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه بكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.

وتقدم الفريق الكتالوني 2-صفر بفضل هدفي فيليب كوتينيو وهدافه التاريخي ميسي في الشوط الأول.

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم يخسر بالمسابقة هذا الموسم رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني