ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثلاثية ليونيل ميسي على ديبورتيفو لاكورونيا (صورة)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى الفوز 4/2 على ديبورتيفو لاكورونيا، والتتويج، رسميًا، بلقب الدوري الإسباني لموسم 2017/2018.

وتقدم فيليب كوتينيو وليونيل ميسي لبرشلونة، ثم تعادل لوكاس بيريز وإيمري كولاك، لكن ميسي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة لينجح برشلونة في الظفر بالنقاط الثلاث.

ورفع ميسي رصيده إلى 32 هدفًا الموسم الحالي، في صدار قائمة الهدافين بفارق 8 أهداف عن منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، الذي يملك 24 هدفًا.

ويأتي المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في المركز الثالث وفي جعبته 23 هدفًا، مقابل 20 هدفًا لأياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو.

ويملك كل من كريستيان ستواني لاعب جيرونا وأنطوان غريزمان 19 هدفًا.

وتتبقى 3 مباريات على نهاية المسابقة.