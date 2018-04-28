جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليغانيس (صورة)

استقبل ريال مدريد ضيفة ليغانيس بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

غاريث بيل افتتح ثنائية ريال مدريد بهدف أول في الدقيقة الثامنة، بعد تسديدة مقصية مرت بين قدمي حارس ليغانيس.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز بورخا مايورال بعد عرضية مرت من الجميع، ووجدها مايورال أمام المرمى ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 66 سجل داركو براساناك هدف ليغانيس الوحيد، من عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء، وضعها بسهولة في شباك الملكي.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 71 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند النقطة 40 في المركز الـ16.

وينتظر ريال مدريد مواجهة مرتقبة أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بفوز ريال مدريد بثنائية مقابل هدف، والآن الكل ينتظر مواجهة الإياب في إسبانيا.