فينيسوس جونيور: سألعب مع نيمار في ريال مدريد

كشف البرازيلي فينيسوس جونيور عن أنه سيلعب إلى جوار مواطنه نيمار في ريال مدريد قريبًا، بعد انضمام اللاعب الشاب للنادي الملكي.

ومع احتفال جونيور بعيد ميلاده الثامن عشر في يوليو/تموز المقبل، سينتقل اللاعب إلى ريال مدريد ويريد من مواطنه نيمار، أغلى لاعب في العالم، الانضمام للنادي الملكي أيضًا، ما يزيد التكهنات بشأن عدم سعادة نيمار مع باريس سان جيرمان.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع نيمار، في خطوة قد تزعج باريس سان جيرمان كثيرًا في ظل حصول اللاعب على أكبر مقابل مادي لانتقاله للنادي الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة “غارديان”، قال جونيور: “إن شاء الله أنا ونيمار سنلعب معًا في ريال مدريد. بالتأكيد أساند بشدة انتقاله لريال مدريد؛ لأنه سيكون حلمًا كبيرًا تحقق بالنسبة لي للعب إلى جواره. هو لاعبي المفضل ولو سنحت الفرصة للعب إلى جواره سأكون سعيدًا للغاية”.

ويدرك جونيور أنه بمجرد ارتداء قميص ريال مدريد سيكون من الضروري بالنسبة له إثبات جدارته بهذا الأمر، موضحًا: “أعرف أنني لم أفعل شيئًا في كرة القدم بعد، وأمامي الكثير لأثبته مع النادي”.

ويستهدف نيمار، مهاجم البرازيل المصاب، العودة للتدريبات يوم 17 مايو/آيار المقبل، وتعهد ببذل جهد أكبر من أي وقت مضى ليكون جاهزًا للمشاركة بكأس العالم في روسيا هذا العام.

وخضع مهاجم باريس سان جيرمان لجراحة في قدمه بعد إصابته في مباراة بالدوري ضد أولمبيك مرسيليا في 25 فبراير /شباط، ويقضي فترة النقاهة والتعافي حاليًا في البرازيل.

وسبق أن التقى جونيور مع نيمار عدة مرات خلال فترة تواجده في البرازيل، وقد التقط اللاعبان العديد من الصور معًا في إشارة لمحاولة اللاعب الشاب إقناع مواطنه بالانتقال إلى ريال مدريد.