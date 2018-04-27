رئيس نادي برشلونة يحسم الجدل حول مصير فالفيردي

حسم جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل المثار حول مستقبل مدرب الفريق إرنستو فالفيردي مؤكدًا استمراره مع الفريق.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة سيقيل فالفيردي، وأشارت إلى توتر علاقة الإدارة مع المدرب بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 8 أمام روما، رغم أن الفريق على بعد نقطة من التتويج بثنائية الدوري والكأس.

وقال بارتوميو في حوار مع “كادينا سير” إن “كل ما قيل حول إقالته “فالفيردي” كان خاطئًا، هناك شخص ما تحدث ولكن ليس من المجلس أو النادي”.

وأضاف: “نحن نثق في فالفيردي ومشروعه، أمامنا فرصة للجمع بين الثنائية رغم الفشل في استكمال مشوار دوري أبطال أوروبا”.

وتحدث بارتوميو عن آندريس إنييستا قائد برشلونة مع اقتراب رحيله عن الفريق.

وقال بارتوميو إننا “نريد أن يكشف عن قراره، إنييستا يستحق منا كل الاحترام وعندما يرى الوقت المناسب ليتحدث حول مصيره سيتحدث، دائمًا سنقدم الدعم له”.

وأضاف بارتوميو أن “إنييستا يتواجد معنا منذ العام 2004، الآن هو اللاعب الأكثر أهمية لدينا على الإطلاق، مباراة نهائي كأس الملك الأخيرة خير دليل على ذلك”.

وأكمل قائلًا: “سأترك المجال لإنييستا لكي يتحدث ويقرر مستقبله مع الفريق، تلك هي حياته كما لديه عقد لا نهائي مع النادي، هو يستحق كل الاحترام فقد وصل إلى برشلونة وهو لديه 13 عامًا”.