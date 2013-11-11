ميسي يغيب نحو 8 أسابيع

مدريد - صرح نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الاثنين: "إن المهاجم ليونيل ميسي سيبتعد عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، بينما سيغيب زميله سيسك فابريغاس صانع ألعاب منتخب إسبانيا لسبعة أيام بسبب اصابة في الركبة".

وأشار برشلونة بموقعه على الإنترنت على أن المهاجم الأرجنتيني أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى وفابريغاس يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى في المباراة التي فاز فيها الفريق على ريال بيتيس 4-1 في الدوري الاسباني الأحد.

إلا أن تلك الضربة الثنائية لبطل إسبانيا ليست بالأمر الخطير إذ يبدو أن ميسي سيعود على الأرجح قبل المواجهة أمام اتليتيكو منافسه على اللقب في يناير/ كانون الثاني، وفي ظل وجود المهاجم البرازيلي نيمار فإن الفريق يمتلك لاعباً بقدرة مشابهة يستطيع تحويل دفة اللقاء بمهاراته المميزة.

وسيعود فابريغاس الذي سجل هدفين وصنع هدفاً لنيمار ليسجل أمام بيتيس قبل أن يتم استبداله لاحقاً إلى المنافسات عندما يعود زملاؤه بعد فترة المباريات الدولية ليلعب أمام غرناطة في كامب نو في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيغيب ميسي عن مباراتي الأرجنتين الوديتين أمام الإكوادور الجمعة المقبل والبوسنة في 18 من الشهر الجاري، بينما يغيب فابريغاس من مباراتي إسبانيا الوديتين أمام غينيا الإستوائية وجنوب إفريقيا في 16 و19 نوفمبر على الترتيب.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "تم استبدال فابريغاس قائد آرسنال الإنكليزي السابق بقلب دفاع برشلونة مارك بارترا في تشكيلة منتخب إسبانيا بطل العالم وأوروبا.

وتم استبدال ميسي أفضل لاعب في العالم في الشوط الأول من لقاء بيتيس عقب إصابته أثناء انطلاقة له من أجل الاستحواذ على الكرة، وكانت هذه المباراة 16 لميسي هذا الموسم حيث سجل 14 هدفاً، كما أنها المرة الثالثة التي يصاب فيها ميسي في الفخذ هذا الموسم وهو أمر غريب على لاعب اشتهر بقدرته على تجنب الإصابات تحت قيادة مدرب برشلونة الأسبق بيب جوارديولا.