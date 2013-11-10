أنشيلوتي: رونالدو لاعب من كوكب آخر

أشاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على نجم فريقه ريال مدريد وهدافه كرستيانو رونالدو بعد المباراة التي انتهت بفوز الريال 5-1 على ضيفه ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الاسباني الممتاز.

وقال أنشيلوتي عن رونالدو عقب اللقاء: "رونالدو لاعب من عالم آخر، إنه يُسجل الاهداف بسهولة لا تُصدق ومن الصعب ايجاد كلمات لوصفه، بالنسبة لي أضعه في تصنيف يختلف عن باقي لاعبي العالم".

وكان رونالدو نجماً للقاء بتسجيل هاتريك جديد وصناعة الهدف الذي سجله بنزيما، ما دفع جماهير البرنابيو بالمطالبة بحصول رونالدو على الكرة الذهبية.