ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل نادي برشلونة مع سيلتا فيغو (صورة)

أحرج فريق سيلتا فيغو، مساء الثلاثاء، ضيفه نادي برشلونة وتعادل معه بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بادر برشلونة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 عبر الفرنسي عثمان ديمبلي، إلا أن سيلتا فيغو أدرك التعادل في الدقيقة 45 عن طريق الإسباني جوني كاسترو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 64 استعاد برشلونة التقدم مجددًا عن طريق باكو ألكاسير، لتأتي الدقيقة 71 وتشهد طرد سيرجي روبيرتو ليلعب الفريق الكتالوني الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل سيلتا فيغو النقص العددي في صفوف المنافس، وأدرك التعادل في الدقيقة 82 عن طريق اياغو اسباس.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 83 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 44 نقطة في المركز التاسع.