فرناندو توريس يعلن نهاية مسيرته مع أتلتيكو مدريد

يخطط فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد لترك النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي؛ سعيًا للعب بشكل أكبر.

وبدأ توريس (34 عامًا) 3 مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وخاض 17 مباراة من على مقاعد البدلاء وسجل هدفين.

وقال توريس خلال حدث دعائي، اليوم الإثنين: “أريد أن أستغل هذه الفرصة لأقول إن هذا سيكون موسمي الأخير مع النادي”.

وأضاف: ” لم يكن قرارًا سهلًا. أنظر إلى الحقائق والظروف رغم أنها جيدة”.

“أتقبل أنه لم يعد لدي دور كبير، لذا فإن هذه هي اللحظة المناسبة للتنحي جانبًا؛ لأتيح الفرصة للآخرين”.

ويمضي المهاجم الإسباني فترته الثانية مع النادي الذي تركه العام 2007، لينضم لليفربول. كما أمضى اللاعب فترات مع تشيلسي وميلان قبل أن يعود لإسبانيا العام 2015.

وتابع توريس: “من الصعب أن تقول وداعًا للمرة الثانية؛ لأنني كنت أود الاعتزال هنا، لكن الأمور لا تسير دومًا كما تشتهي”.

“أشعر بأن لدي القدرة البدنية والذهنية التي تسمح لي باللعب. حالتي جيدة وسأبحث عن فرصة للعب في مكان آخر”.