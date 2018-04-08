أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. هدف رائع لرونالدو وغريزمان يتعادل (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في مباراة فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وتلقى رونالدو كرة عرضية متقنة من زميله غاريث بيل؛ ليسددها بشكل رائع على يمين الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 53.

وتعادل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد؛ بعد أن مررالكرة إلى فيتولو الذي أعادها إليه ليودعها بسهولة في مرمى الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 57.

وحرمت العارضة مارسيلو من هدف رائع بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زميله كريستيانو رونالدو، ليسددها قوية على يسار الحارس بان أوبلاك، لكن الكرة اصطدمت بالقائم، لتحرم المدافع البرازيلي من هدف رائع.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على برشلونة، والحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري، في حين يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى نقطة وحيدة.

ولم يحقق ريال مدريد أي فوز على أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني منذ فوزه 2/0 في ديسمبر 2012، رغم أنه فاز على جاره في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا 3 مرات، كما فاز عليه مرتان في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.

قووووووووووووووووووووول التعادل لـ اتليتكو مدريد 1-1 “جريزمان” https://t.co/kWIsnco4v6 — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٨ أبريل، ٢٠١٨

قوووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الأول “رونالدو” https://t.co/4mc1YqAYKN — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٨ أبريل، ٢٠١٨