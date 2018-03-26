جماهير إسبانيا تكرر هتافها ضد جيرارد بيكيه

هتفت عدد من جماهير المنتخب الإسباني ضد اللاعب جيرارد بيكيه، خلال إجراء اللاعبين الحصة التدريبية على ملعب واندا متروبوليتانو، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام الأرجنتين.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن بيكيه لاعب نادي برشلونة والمنتخب تعرض لصافرات الاستهجان من بعض الجماهير التي حضرت لمشاهدة تدريبات المنتخب الإسباني.

ويتعرض بيكيه لصافرات استهجان بشكل متكرر خلال تدريبات ومباريات المنتخب الإسباني بسبب تصريحاته السياسية.

ويعد بيكيه من أكثر لاعبي المنتخب الإسباني وضوحًا بشأن الأزمة السياسية إذ يطالب صراحية بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

إذ دعا بيكيه في تغريدة على حسابه على تويتر مواطني إقليم كتالونيا لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الإقليم قبل الانتخابات المحلية في الإقليم في ديسمبر الماضي.

وكتب بيكيه في حسابه على “تويتر”: “غدًا يوم مهم جدًا في تاريخ كتالونيا، ناموا جيدًا وارتاحوا، المستقبل في أيدينا، لدينا القدرة على التصويت، ولكن أريد شيئًا واحدًا أن نتذكر أن النتيجة النهائية ستكون إرادة شعب كاتالونيا يجب احترام ذلك”.

وكان بيكيه قد أعلن حينها أنه سيستمر مع المنتخب الإسباني طالما لا يوجد منتخب لإقليم كتالونيا في حال استقلال الإقليم، الأمر الذي تعارضه الحكومة المركزية في مدريد.