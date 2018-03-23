رئيس برشلونة يتخلى عن منصبه الصيف القادم

أكد أغوستو بينيديتو، المرشح السابق لرئاسة برشلونة في انتخابات 2010 و2015 في تصريح صحفي، أن جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للفريق لن يستمر في منصبه لغاية نهاية ولايته، وسيجري انتخابات رئاسية سابقة لأوانها الصيف القادم.

وقال أغوستو بينيديتو في تصريح نشرته صحيفة “آس” الإسبانية: “من المحتمل جدًا أن تكون انتخابات في برشلونة هذه السنة، بارتوميو اتخذ قرارًا بعدم الاستمرار في منصبه كرئيس للفريق، والإدارة الحالية تشتغل من أجل البحث عن مرشح يكمل المشروع الحالي للفريق.”

وأضاف المرشح السابق لرئاسة برشلونة:” الألقاب التي سيفوز بها الفريق في نهاية الموسم ستحدد موعد إجراء الانتخابات السابقة لأوانها حول منصب رئيس الفريق.”

وقاد أغوستو بينيديتو محاولة انقلابية فاشلة ضد جوزيب ماريا بارتوميو، وحاول جمع توقيعات لإجراء انتخابات جديدة، لكنه فشل في جمع العدد المطلوب، حيث جمع 12504 تواقيع وكان يحتاج 16570 توقيعًا.

وما زال برشلونة ينافس بقوة للفوز بالثلاثية الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2009 و2015 .