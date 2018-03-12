تراجع مستوى إيسكو مع ريال مدريد يثير تساؤلات الصحف الإسبانية

تساءلت العديد من الصحف الإسبانية عن أسباب تراجع مستوى نجم نادي ريال مدريد، إيسكو، في الفترة الماضية، بعدما كان لاعبًا مؤثرًا في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان العام الماضي.

وعنونت صحيفة “ماركا” تقريرها، قائلة: “ماذا حدث لإيسكو؟ إنه سؤال ملح يطرح نفسه في ريال مدريد منذ فترة، حيث فقد اللاعب بريقه بطريقة مقلقة للغاية”.

وأضافت: “لقد لعب أمام باريس سان جيرمان في لقاء الإياب كبديل لمدة 8 دقائق فقط، وعندما بدأ أساسيًا أمام إيبار السبت الماضي، كان تأثيره ضعيفا”.

وتابعت: “الأمر لا يتعلق بقلة الركض أو البحث عن الكرة، ولكن إيسكو لم يتمكن من ترك بصمته، فأفضل اللمسات لم تأت عبر اللاعب الذي فقد بريقه في الأشهر الأخيرة”.

وأوضحت: “لم تعد العبقرية تخرج عند اللجوء إليه، إيسكو يظهر متخفيًا، والآن بات ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز يتفوقان عليه نظرًا لأدائهما أخيرًا”.

وأردفت: “منذ أدائه الممتاز ضد باريس في مباراة الذهاب بدأ إيسكو 4 مباريات من أصل 7، لعبها ريال مدريد في الليغا (ليغانيس – إسبانيول – خيتافي – إيبار) لكنه لم يبدع في أي مباراة”.

واختتمت تقريرها: “مع ذلك، فإن كان هناك لاعب قادر على أن يتعافى من حالته السيئة فهو إيسكو، فالأخير لعب دورًا مهمًا في سيطرة ريال مدريد على الليغا ودوري الأبطال الموسم الماضي، إنه لاعب مميز ومع لاعب مثله، عليك أن تؤمن بالسحر”.