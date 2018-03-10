أهداف مباراة برشلونة ومالاغا.. سواريز وكوتينيو يضعان البلوغرانا في المقدمة (فيديو)

سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره مالاغا، بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب “لاروزاليدا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.
وجاء الهدف في الدقيقة 15 من زمن المباراة، عبر رأسية رائعة من عرضية الظهير الأيسر جوردي ألبا، لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 1 – 0.
⚽️ سواريز @LuisSuarez9 يغالط #خيمينيز هذه المرة. #ملقا 0 ✖️ #برشلونة 1. #beINLiga pic.twitter.com/oaSK5qjfy9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 10, 2018
ورفع سواريز رصيده إلى الهدف 21 هذا الموسم في الليغا، خلف ميسي المتصدر بـ 24 هدفًا، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة.
كما وضع كوتينيو الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 27.
الدوري الاسباني : #برشلونة 2 × 0 #ملقا ، هدف كوتينهو بكامل الاعادات HD ???????????? pic.twitter.com/TxriGWX7Rd
— اهداف كرة القدم (@grp_moosa19) March 10, 2018