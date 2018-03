فالفيردي يستبعد ليونيل ميسي من مباراة برشلونة ومالاغا

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني للدرجة الأولى غياب نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لقاء مالاغا المقرر، الليلة، برسم الجولة الثامنة والعشرين.

وأصدر الفريق الكتالوني بيانًا عبر صفحاته الرسمية، يؤكد أن الغياب بسبب مسائل شخصية تهم النجم الأول للفريق، وأعلن عن دعوة المدرب إرنيستو فالفيردي للكولومبي ياري مينا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز على متذيل الترتيب؛ للحفاظ على فارق مهم في صدارة الدوري الإسباني، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة تشيلسي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ميسي سجل 32 هدفًا الموسم الحالي وصنع 16 في 41 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات.

???? Yerry Mina takes Lionel Messi’s place in the squad for Málaga

???????? #ForçaBarça

???? https://t.co/Vkj0dAeH0v

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2018