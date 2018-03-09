يويفا: كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد “لاعب الأسبوع” في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة هوية الفائز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد الإسباني هو الفائز بتلك الجائزة.

???? @Cristiano Ronaldo has won your vote for #UCL Player of the Week ???????????? pic.twitter.com/MN1g4PCjAf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٩ مارس، ٢٠١٨

وتفوق رونالدو على الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب ليفربول، والألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، والأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب فريق يوفينتوس.

وتم اختيار رونالدو بناءً على تصويت من قبل الجماهير عبر موقع “يويفا” الإلكتروني.

وحسمت 4 مباريات هوية المتأهلين إلى ربع النهائي وهي ريال مدريد الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، فيما تبقى 4 بطاقات ستحسم الأسبوع المقبل.