نيمار يرغب بالفوز في الكلاسيكو

(خاص) من نورالدين ميفراني

عبر النجم البرازيلي نيمار عن رغبته في تحقيق الفوز رفقة فريقه برشلونة على الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو القادم وقمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال نيمار: "سيكون الكلاسيكو الأول في مسيرتي وأريد أن تكون بدايتي جيدة عبر تحقيق الفوز".

وأضاف في تصريح لقناة النادي الكتلاني: "الكلاسيكو هو اللقاء الأهم بالنسبة لأي لاعب يرغب في المشاركة فيه وتقديم أفضل مستوى".

وتراهن نيمار مع زميله في المنتخب وغريمه في ريال مدريد قائلاً: "برشلونة سيفوز باللقاء".

ولم يهزم برشلونة ريال مدريد منذ ذهاب كأس السوبر الإسباني في أغسطس / آب 2012 حيث انتهت النتيجة بـ3-2، قبل أن يرد الفريق الملكي بهدفين لهدف ويتوج باللقب، ثم تعادل الفريقان الموسم الماضي في ذهاب الدوري الإسباني وفي ذهاب نصف نهائي كأس الملك، قبل أن يحقق الريال فوزين في 3 أيام الأول بقلب برشلونة 3-1 في إياب الكأس والثاني في البيرنابيو بهدفين لهدف في الدوري.